Son dakika haber | Bolu Dağı'nda meydana gelen kaza ulaşımı aksattı
AA / Mehmet Emin Gürbüz - Haberler | Güncel
Gelen son dakika haberlerine göre Bolu Dağı'nda iki otomobilin çarpışması sonucu bir kişinin yaralandığı kaza, ulaşımda aksamaya neden oldu.
BOLU (AA) - Bolu Dağı'nda iki otomobilin çarpışması sonucu bir kişinin yaralandığı kaza, ulaşımda aksamaya neden oldu.
D-100 kara yolunda İsmail Ç. idaresindeki 06 HB 1418 plakalı otomobil, Elmalık köyü mevkisinde Sieglinde Ö. 14 BF 008 yönetimindeki otomobille çarpıştı.
Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık, polis, jandarma ve Karayolları ekipleri sevk edildi.
Kazada İsmail Ç'nin kullandığı otomobilde bulunan Münire İ. yaralandı. Yaralı kadın, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle bölgede aksayan ulaşım, araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından normale döndü.
İşinize ne ile ulaşım sağlıyorsunuz?— Haberler.com (@Haberler) September 21, 2021
AA / Mehmet Emin Gürbüz - Son Dakika Haberleri