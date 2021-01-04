Son dakika haber | Bolu'da yangın istatistikleri
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Son dakika haber | Bolu'da yangın istatistikleri

04.01.2021 12:27 | Son Güncelleme: 04.01.2021 12:30
Son dakika haber | Bolu'da yangın istatistikleri

Gelen son dakika haberlerine göre Bolu Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından bir yıl içerisinde 591 yangına müdahale edildiği bildirildi.

Bolu Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından bir yıl içerisinde 591 yangına müdahale edildiği bildirildi.

İtfaiye müdürlüğünden alınan bilgiye göre, itfaiye ekiplerince bir yıl içerisinde 93 konut, 19 iş yeri, 102 araç, 18 arazi ile 359 çöp ve müştemilat yangını olmak üzere toplam 591 yangına müdahale edildi.

Öte yandan ekipler, 33 sıkışmalı, 561 trafik kazası, kurtarma, mahsur kalma (asansör ve hayvan kurtarma), 1 su altı arama kurtarma ile 154 su baskını olayına da müdahale etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Emin Gürbüz

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