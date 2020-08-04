Son dakika haber... Bolu'da yakalanan 5 DEAŞ şüphelisinden 2'si tutuklandı Son dakika habere göre Bolu'da gözaltına alınan 5 DEAŞ şüphelisinden 2'si tutuklandı.

Bolu'da gözaltına alınan 5 DEAŞ şüphelisinden 2'si tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, terör örgütü DEAŞ'ın kentteki örgütsel çalışmalarının ortaya çıkartılması, olası eylem ve faaliyetlerin önlenmesi amacıyla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı.

Ekiplerce Mengen ve Gerede ilçelerinde eş zamanlı düzenlenen operasyonda 5 şüpheli yakalandı.

Zanlılardan 2'si ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. 3 şüpheli jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden 2'si tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA