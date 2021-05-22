Bolu'da traktör kazası: 1 ölü, 1 yaralı
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Bolu'da traktör kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Bolu'da traktör kazası: 1 ölü, 1 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde seyir halindeki traktörün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde seyir halindeki traktörün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Kaza, Mudurnu ilçesi İğneciler köyü Koca Göçük mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cemal C. yönetimindeki traktör seyir halinde olduğu sırada yağmur nedeniyle çamurlaşan yolda kontrolden çıkarak ormanlık alana devrildi. Traktör sürücüsü Cemal C. kazadan yaralı olarak kurtulurken, yolcu olarak bulunan Mehmet Bayın traktörün altında kaldı. Yoldan geçen köylülerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü ilk müdahalesinin ardından Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken, Mehmet Bayın'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Bayın'ın cenazesi Cumhuriyet Savcısı'nın incelemesinin ardından Mudurnu İlçe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BOLU

Bolu'da traktör kazası: 1 ölü, 1 yaralı
Bolu'da traktör kazası: 1 ölü, 1 yaralı
Bolu'da traktör kazası: 1 ölü, 1 yaralı
Bolu'da traktör kazası: 1 ölü, 1 yaralı
Bolu'da traktör kazası: 1 ölü, 1 yaralı
Bolu'da traktör kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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