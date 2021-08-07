Son dakika haber: Bolu'da trafik kazası: 2 yaralı
Son dakika haber... Bolu'da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Bolu'da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
D-100 kara yolunda Ankara istikametinde seyreden S.G. idaresindeki 16 AFV 261 plakalı otomobil, Bolu Dağı Yeşilköy mevkisinde yoldan çıkarak su kanalı üzerinde durdu.
Kazada yaralanan 2 kişi, ambulansla Bolu İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Emin Gürbüz