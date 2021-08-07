Son dakika haber: Bolu'da trafik kazası: 2 yaralı
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Son dakika haber: Bolu'da trafik kazası: 2 yaralı

Son dakika haber: Bolu'da trafik kazası: 2 yaralı
Anadolu Ajansı / Mehmet Emin Gürbüz - Haberler | Güncel

Son dakika haber... Bolu'da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Bolu'da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

D-100 kara yolunda Ankara istikametinde seyreden S.G. idaresindeki 16 AFV 261 plakalı otomobil, Bolu Dağı Yeşilköy mevkisinde yoldan çıkarak su kanalı üzerinde durdu.

Kazada yaralanan 2 kişi, ambulansla Bolu İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Emin Gürbüz

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