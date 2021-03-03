Son dakika haber: Bolu'da tırın çarptığı yaya hayatını kaybetti
03.03.2021 13:59 | Son Güncelleme: 03.03.2021 14:02
Son dakika gündem haberi... Bolu'nun Mudurnu ilçesinde tırın çarptığı kişi yaşamını yitirdi.
Bolu'nun Mudurnu ilçesinde tırın çarptığı kişi yaşamını yitirdi.
Göynük'ten Mudurnu yönüne giden M.K. idaresindeki 41 EB 029 plakalı tır, Çavuşderesi köyü Cinler Mahallesi mevkisinde el arabasıyla taşıdığı odunları yolun karşısına geçirmeye çalışan Fikret Yılmaz'a (66) çarptı.
Çarpmanın etkisiyle yol kenarına savrulan Yılmaz olay yerinde hayatını kaybetti.
Yılmaz'ın cesedi, incelemenin ardından Mudurnu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Sürücü, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / İlhami Çetin