Son dakika haber | Bolu'da tekvandocu çocuklar antrenmanlarını parkta yapıyor
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Son dakika haber | Bolu'da tekvandocu çocuklar antrenmanlarını parkta yapıyor

Son dakika haber | Bolu'da tekvandocu çocuklar antrenmanlarını parkta yapıyor
Anadolu Ajansı / Zafer Göder - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi... Bolu Belediyespor bünyesindeki tekvando takımının sporcuları, antrenman yaptıkları salonun yıkılacağı gerekçesiyle boşaltılmasının ardından idmanlarını parkta gerçekleştiriyor.

Bolu Belediyespor bünyesindeki tekvando takımının sporcuları, antrenman yaptıkları salonun yıkılacağı gerekçesiyle boşaltılmasının ardından idmanlarını parkta gerçekleştiriyor.

Tekvando takımının antrenman yaptığı Belediyeye ait salon için eski ve tehlikeli olduğu için yıkım kararı verildi.

Bunun üzerine salonsuz kalan ve antrenman eksiği yaşayan sporcuların aileleri ve antrenörleri, kendilerine bir salon bulununcaya kadar Sağlık Mahallesi'nde yer alan Atatürk Orman Parkı'nda çalışmaya başladı.

Yaklaşık 3 aydır haftanın 3 günü parka gelen tekvandocular, parktakilerin meraklı bakışları altında antrenman yapıyor.

Kızı tekvando takımında bulunan Mustafa Akpınar, çocuğunun salonu olmadığı için çayırda çimende antrenman yapmaya çalıştığını ifade ederek, "Yağmurda çamurda buradayız. Elimizden spor salonunu aldılar. Maalesef içinde bulunduğumuz durum bu. Bu konu ile ilgili Belediyeye de gittik. Yapacağız dediler ama 2-3 aydır bunların hiçbirini yapmıyorlar. Çocuklarımız açıkta kaldı." dedi.

Kızının 2017'nin kasım ayından beri bu kulüpte spor yaptığını dile getiren Akpınar, "Fakat 2-3 aydır salonumuz yok. 'Belediyenin binasında bulunan salon yıkılacak.' dediler. Bize yer göstermediler. Kapalı otoparkın altında yapılacağını söylüyorlar ama onu da yapmıyorlar. Çocuklarımız spor yapamıyor. Çocuğumun mili olma hedefi var. Bu yüzden 4,5 yıldır çocuğumun peşinde dolaşıyorum." şeklinde konuştu.

Nesrin Özer Berk ise kızını spora getirmekte artık zorlandığını belirterek, "Ama devam etmek zorundayız. Çünkü çok seviyoruz. Kızımın hedefleri de var. Böyle olmasını istemezdik. Bir spor salonu yapılmadan diğerinin yıkılmasına çok üzüldük. Burada hocamızın da desteği olmasa bu grup dağılmıştı zaten." ifadesini kullandı.

Evladı tekvando takımında bulunan Emine Çalışkan da salonun yeni yer gösterilmeden yıkım kararı alınarak boşaltıldığını ileri sürerek, "Bazen yağmurlu zamanlar oluyor. Çocuklarımız sporlarını yapamıyorlar. Bazen de yağmur altında yapmak zorunda kalıyorlar. Belli bir yerimiz yok. Herkes bu spor için bir emek sarf etti. Bir hedefleri var. Bunların boşa gitmesini istemiyoruz. Belediye Başkanımızdan da bize bir yer temin etmelerini istiyoruz." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Göder

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