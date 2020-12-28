Son dakika haberleri | Otomobilin motorunun patlama anı kamerada
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Son dakika haberleri | Otomobilin motorunun patlama anı kamerada

28.12.2020 21:11 | Son Güncelleme: 28.12.2020 21:28

Son dakika haberler... Bolu'da, arıza yapan bir otomobilin motorunun patlama anı ve yanması kameraya yansıdı.

Bolu'da, arıza yapan bir otomobilin motorunun patlama anı ve yanması kameraya yansıdı.

Alınan bilgiye göre, Tepecik Mahallesi Hürriyet Caddesi'nda Muhittin U. idaresindeki 06 CGC 870 plakalı otomobil arıza yaparak stop etti.

Sürücüsünün yeniden çalıştırmaya çalıştığı esnada otomobilin motor kısmında patlama meydana geldi.

Patlamanın paniğiyle sürücünün araçtan çıktığı esnada yangın çıktı.

Yangın, çevredeki vatandaşların ihbarı sonucu olay yerine gelen itfaiye ekiplerince kontrol altına alınarak kısa sürede söndürüldü.

Aracın patlama anı ve yanması ise bölgede bulunan bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Son dakika haberleri | Otomobilin motorunun patlama anı kamerada
Son dakika haberleri | Otomobilin motorunun patlama anı kamerada
Son dakika haberleri | Otomobilin motorunun patlama anı kamerada
Son dakika haberleri | Otomobilin motorunun patlama anı kamerada

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsa Kurnaz

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