Son dakika haber! Bolu'da otomobilde 22 kilogram uyuşturucuyla yakalanan 2 kadından biri tutuklandı
Son dakika haberleri... Bolu'da otomobilde 22 kilogram uyuşturucuyla yakalanan 2 kadından biri tutuklandı.
15.06.2020 20:47 | Son Güncelleme: 15.06.2020 21:57
Bolu'da otomobilde 22 kilogram uyuşturucuyla yakalanan 2 kadından biri tutuklandı.
Bolu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen Mevlüde C. (36) ve Arjin C'nin (21) savcılık sorguları tamamlandı.
Şüphelilerden Mevlüde C. tutuklanırken, Arjin C. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: AA