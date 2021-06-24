Otomobil ile cip çarpıştı: 2 ölü, 4 yaralı

Bolu'da otomobil ile cipin çarpıştığı kazada karı-koca öldü, 4 kişi yaralandı.

Bolu'da otomobil ile cipin çarpıştığı kazada karı-koca öldü, 4 kişi yaralandı.

Bolu-Seben kara yolunda Fettah B. yönetimindeki 14 EU 891 plakalı otomobil, Kozyaka Yaylası mevkisinde Mehmet C. idaresindeki 14 AAS 554 plakalı ciple çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada sürücü Fettah B. ile eşi Ayşe B. olay yerinde hayatını kaybetti, diğer sürücü ile araçtaki N.C, E.C. ve E.N.F. yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerinin müdahalesinin ardından çevredeki hastanelerde tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle yol bir süre ulaşıma kapandı. Trafik akışı araçların kaldırılmasıyla normale döndü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Göder