Bolu'da nefes kesen uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı
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Bolu'da nefes kesen uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

02.12.2020 14:40 | Son Güncelleme: 02.12.2020 14:51

Bolu'da TEM Otoyolu'nda polisin 'dur' ihtarına uymayarak araçlarındaki uyuşturucu dolu poşeti yola atıp kaçmaya çalışan ve yaptıkları kaza sonucu yakalanan 4 kişi gözaltına alındı.

Bolu'da TEM Otoyolu'nda polisin 'dur' ihtarına uymayarak araçlarındaki uyuşturucu dolu poşeti yola atıp kaçmaya çalışan ve yaptıkları kaza sonucu yakalanan 4 kişi gözaltına alındı. Şahısların yola attıkları poşette 396 adet uyuşturucu hap ele geçirilirken, kaza yaptıkları araçta ise 430 gram toz uyuşturucu bulundu.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, doğu illerinden İstanbul'a seyir halinde olan bir otomobilde uyuşturucu hap taşındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Şüpheli aracın il sınırlarına girdiğini belirleyen ekipler TEM'de kurulan uygulama noktasında aracı durdurmak istedi. Polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayan otomobille ekipler arasında kovalamaca yaşandı. Kovalamaca sırasında araçtaki şüpheliler uyuşturucu hap dolu poşeti yola atarak gişelerden D-100 Karayolu'na giriş yaptı.

ARAÇTAKİ UYUŞTURUCU DOLU TORBAYI YOLA ATARAK KAÇMAYA ÇALIŞTILAR

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Polis ekiplerinden kaçmak isteyen şüphelilerin bulunduğu otomobil Organize Sanayi Bölgesi'nde kaldırıma çıkarak kaza yaptı. Araçtaki 4 kişi yaya olarak kaçmak isterken ekipler tarafından yakalandı. Operasyonda, şüphelilerin kaçtıkları sırada yola attıkları 396 adet uyuşturucu hap ile 430 gram toz ve kırık şeklinde hap yakalandı.

GÖZALTINA ALINAN 4 KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Gözaltına alınan Ş.B. (32), E.Ü. (23), A.M. (27) ve S.Y. (23) ifadeleri alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.

(Faruk Çidem/İHA)

Bolu'da nefes kesen uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı
Bolu'da nefes kesen uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı
Bolu'da nefes kesen uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı
Bolu'da nefes kesen uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı
Bolu'da nefes kesen uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı
Bolu'da nefes kesen uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı
Bolu'da nefes kesen uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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