Son dakika haber: Bolu'da mantar toplarken kaybolan kişi bulundu
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Son dakika haber: Bolu'da mantar toplarken kaybolan kişi bulundu

17.11.2020 22:41 | Son Güncelleme: 17.11.2020 22:44
Son dakika haber: Bolu'da mantar toplarken kaybolan kişi bulundu

Son dakika haberi: Bolu'da ormanlık alanda mantar toplarken kaybolan kişi jandarma ve AFAD ekiplerince bulundu.

Bolu'da ormanlık alanda mantar toplarken kaybolan kişi jandarma ve AFAD ekiplerince bulundu.

Bolu merkeze bağlı Sebenardı Köyü Aşağı Mahalle'de oturan Ayhan A. (48), mantar toplamak için ormanlık alana gitti. Yönünü kaybeden Ayhan A, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi.

Olay yerine gelen jandarma ve AFAD ekipleri, ormanda kaybolan Ayhan A, Örencik Yaylası'nda sağlıklı şekilde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Emin Gürbüz

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