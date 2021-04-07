Son dakika haber | Bolu'da Kovid-19 ile mücadele çalışmaları
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Son dakika haber | Bolu'da Kovid-19 ile mücadele çalışmaları

Anadolu Ajansı / Mehmet Emin Gürbüz - Haberler | Güncel
Son dakika haber | Bolu'da Kovid-19 ile mücadele çalışmaları

Son dakika gündem haberi: Bolu Valisi Ahmet Ümit, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında 431 ekip ve 1277 personelle denetimlerin gerçekleştirildiğini bildirdi.

Bolu Valisi Ahmet Ümit, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında 431 ekip ve 1277 personelle denetimlerin gerçekleştirildiğini bildirdi.

Vali Ümit, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Haydi Bolu Birlikte Başaracağız" çağrısında bulunarak, dinamik denetimler kapsamında Valiliğin koordinesinde il genelinde 431 ekip 1277 personel ile sosyal hayatın her alanında denetimlerin gerçekleştirildiğini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Emin Gürbüz

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