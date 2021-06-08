Son dakika haber! Bolu'da komşular arasında bıçaklı, silahlı kavga: 1'i polis 5 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber! Bolu'da komşular arasında bıçaklı, silahlı kavga: 1'i polis 5 yaralı

Son dakika haber! Bolu'da komşular arasında bıçaklı, silahlı kavga: 1'i polis 5 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bir son dakika haberine göre Bolu'da, komşu iki aile arasında çıkan bıçak ve silahlı kavgaya karışan 4 kişi ile kavgaya müdahale eden 1 polis memuru yaralandı.

Bolu'da, komşu iki aile arasında çıkan bıçak ve silahlı kavgaya karışan 4 kişi ile kavgaya müdahale eden 1 polis memuru yaralandı.

Olay, saat 22.00 sıralarında Küçükberk mahallesi 6'ıncı sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, birbirlerine komşu olan ve aralarında geçtiğimiz Cumartesi günü henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıkan Burak Sokulluoğlu ile Ergün ve Ersin Baştürk kardeşler akşam saatlerinde evlerinin önünde karşılaştı. İki grubun arasında çıkan sözlü tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Baştürk kardeşlerin bıçakla saldırdığı Burak Sokulluoğlu evindeki tüfeği alarak dışarı çıktı.

Sokulluoğlu'nun arka arkaya ateş etmesi sonucu Ergün Baştürk ve Ersin Baştürk ile çeşitli yerlerinden yaralandı. Silah sesini duyarak olaya karışan Sokulluoğlu'nun yakını Murat Acar da darp edildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve 112 Sağlık ekibi sevk edildi. Kavgayı ayırmaya çalışan bir polis memurunun da düşerek omzunun çıktığı kavgada savaş alanına dönen olay yerinde kavgaya karışanların yakınları sinir krizi geçirdi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kopan parmağı aradılar

Bıçağın da karıştığı kavgada Ergün Baştürk'ün parmağı koptu. Olay yerini güvenlik şeridiyle kapatan polis ekipleri dakikalarca kopan parmağı aramasına rağmen bulamadı.

Kavgada yaralanan 4 kişinin hastanedeki tedavilerinin ardından ifadeleri alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüleceği öğrenildi. - BOLU

Son dakika haber! Bolu'da komşular arasında bıçaklı, silahlı kavga: 1'i polis 5 yaralı
Son dakika haber! Bolu'da komşular arasında bıçaklı, silahlı kavga: 1'i polis 5 yaralı
Son dakika haber! Bolu'da komşular arasında bıçaklı, silahlı kavga: 1'i polis 5 yaralı
Son dakika haber! Bolu'da komşular arasında bıçaklı, silahlı kavga: 1'i polis 5 yaralı
Son dakika haber! Bolu'da komşular arasında bıçaklı, silahlı kavga: 1'i polis 5 yaralı
Son dakika haber! Bolu'da komşular arasında bıçaklı, silahlı kavga: 1'i polis 5 yaralı
Son dakika haber! Bolu'da komşular arasında bıçaklı, silahlı kavga: 1'i polis 5 yaralı
Son dakika haber! Bolu'da komşular arasında bıçaklı, silahlı kavga: 1'i polis 5 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Sokak ortasında dayak yiyen kadın motosikletli grup tarafından kurtarıldı
Sokak ortasında dayak yiyen kadın motosikletli grup tarafından kurtarıldı
Ailesinin her yerde aradığı adam, koruda ağaca asılı halde bulundu
Ailesinin her yerde aradığı adam, koruda ağaca asılı halde bulundu
İstanbul'da dehşet anları kamerada! Sokak ortasında güpegündüz kurşun yağdırdı
İstanbul'da dehşet anları kamerada! Sokak ortasında güpegündüz kurşun yağdırdı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Veysel Eroğlu Devlet Bahçeli Süleyman Soylu İbrahim Aydemir Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Şevval Sam Beren Saat Acun Ilıcalı Kerimcan Durmaz
Spor Yiğit Şardan Sergen Yalçın Nihat Özdemir Roland Garros Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haber! Bolu'da komşular arasında bıçaklı, silahlı kavga: 1'i polis 5 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.6.2021 02:25:34. #1.15#

title