Son dakika haber: Bolu'da, kapalı çarşıda çıkan yangın büyümeden söndürüldü

Son dakika haberi... Bolu'da, belediye katlı otoparkının giriş katında yer alan kapalı çarşıda meydana gelen yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu büyümeden söndürüldü.

Bolu'da, belediye katlı otoparkının giriş katında yer alan kapalı çarşıda meydana gelen yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu büyümeden söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Bolu Belediye Başkanlığı binasına bitişik bulunan katlı otopark ile çarşının giriş çıkış noktalarından dumanlar çıktığını fark edenler itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, yangının binanın çarşı kısmındaki tekstil, yiyecek gibi ürünlerin satıldığı kapalı çarşıda meydana geldiğini belirledi.

Kapalı çarşıdaki bal tezgahının yandığını belirleyen ekipler, yangını diğer iş yerlerine sıçramadan söndürdü.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Göder