Son dakika haber: Bolu'da kaçakçılık operasyonları: 6 gözaltı Gelen son dakika haberlerine göre Bolu'da polis ekiplerince düzenlenen 3 ayrı kaçakçılık operasyonunda, cep telefonu aksesuarları, 4 parça tarihi eser ve 37 şişe kaçak içki ele geçirildi, 6 şüpheli gözaltına alındı.

Bolu'da polis ekiplerince düzenlenen 3 ayrı kaçakçılık operasyonunda, cep telefonu aksesuarları, 4 parça tarihi eser ve 37 şişe kaçak içki ele geçirildi, 6 şüpheli gözaltına alındı.

Bolu Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince, kaçakçılığın men ve takibine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, tarihi eser, kaçak içki ve cep telefonu aksesuarı kaçakçılığına yönelik operasyonlar düzenlendi.

Bolu'ya, kaçak içki getirilip piyasaya sürüleceği yönünde istihbarat bilgisi alınması üzerine yapılan araştırmalar sonucu şüpheli bir araç Köroğlu Mahallesi'nde durduruldu.

Araçta yapılan aramada 17 şişe kaçak içki ele geçirildi, şüphelilerden E.B'nin evinde yapılan aramada ise 20 şişe kaçak içkiye el konuldu. Operasyonda, E.B. (25), M.Ş. (22) ve A.Ç. (20) gözaltına alındı.

Tarihi eser kaçakçılığı ile ilgili gerçekleştirilen operasyonda, B.T. (32) ile M.A. (50) isimli şahısların ellerinde bulundurdukları tarihi eserleri satmak için müşteri arayışında bulundukları bilgisini alan polis ekipleri, şüphelilerin içinde bulunduğu otomobili durdurdu. Araçta yapılan aramada, uç kısımlarında haç, üzerlerinde çeşitli semboller ile yazılar olan tarihi eser niteliğindeki 3 eşya ile üzerinde çeşitli figürlerin olduğu "İdol" adı ile anılan tarihi esere el konuldu.

Operasyonda 2 kişi yakalandı.

Cep telefonu aksesuarı kaçaçılığı operasyonunda ise Anadolu Otoyolu üzerinden Ankara istikametine seyreden bir otomobil durduruldu. Yapılan aramada, piyasa değeri yaklaşık 100 bin lira olan 739 kaçak cep telefonu kılıfı, 156 kaçak cep telefonu ekranı, 70 kaçak cep telefonu adaptörü, 76 kaçak cep telefonu USB kablosu ile 13 kablosuz kaçak cep telefonu kulaklığına el konuldu.

Araçta bulunan ve kaçak ürünlerin sahibi olduğu anlaşılan E.Ü. (34) gözaltına alındı.

Kaynak: AA