Son dakika haber | Bolu'da iş yeri yangını
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Son dakika haber | Bolu'da iş yeri yangını

Gelen son dakika haberine göre Bolu Sanayi Sitesi'nde bulunan bir oto elektrikçide çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Son dakika haber | Bolu'da iş yeri yangını
26.08.2020 09:01 | Son Güncelleme: 26.08.2020 09:04

Bolu Sanayi Sitesi'nde bulunan bir oto elektrikçide çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, gece saatlerinde Bolu Sanayi Sitesi'nde Mehmet Tarhan'a ait oto elektrik dükkanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Bölgede devriye görevi yapan sanayi sitesinin bekçisi, yangını fark ederek itfaiyeden yardım istedi.

Olay yerine gelen Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerince müdahale edilerek kısa sürede söndürülen yangın sonucu iş yerinde maddi hasar oluştu.

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Kaynak: AA

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