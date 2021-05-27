Son dakika haber | Bolu'da FETÖ'den 1 gözaltı
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Son dakika haber | Bolu'da FETÖ'den 1 gözaltı

Son dakika haber | Bolu'da FETÖ'den 1 gözaltı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika habere göre Bolu'da polis ekiplerinin düzenlediği FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınan emekli astsubay, adliyeye sevk edildi.

Bolu'da polis ekiplerinin düzenlediği FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınan emekli astsubay, adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında emekli Astsubay C.Y. hakkında terör örgütü üyesi olduğu iddiasıyla yakalama kararı çıkarıldı. Yapılan araştırma sonucu C.Y.'nin Bolu'da olduğu tespit edildi. C.Y., evine düzenlenen operasyonda Bolu Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı. İfadesi alınmak üzere emniyete götürülen C.Y., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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