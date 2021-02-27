Son dakika haber: Bolu'da, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi kararları bekleniyor
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Son dakika haber: Bolu'da, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi kararları bekleniyor

27.02.2021 11:42 | Son Güncelleme: 27.02.2021 11:47
Son dakika haber: Bolu'da, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi kararları bekleniyor

Son dakika gelişmesine göre BOLU'da, geçen hafta 100 binde 44,96 olarak açıklanan vaka sayısı, 100 binde 77,99'a yükseldi.

BOLU'da, geçen hafta 100 binde 44,96 olarak açıklanan vaka sayısı, 100 binde 77,99'a yükseldi. Kent, vaka artışının en fazla olduğu 5 il arasında yer aldı. Yeni tedbirler alınıp, alınmayacağı yönündeki karar ise 1 Mart'taki Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından verilecek. 

Bolu'da, koronavirüsle mücadele kapsamında denetimler aralıksız sürdürülüyor. Alınan tedbirlere rağmen özellikle ev ziyaretleri ve şehir dışından gelenler, kentte vaka artışlarına neden oldu. Geçen hafta 100 binde 44,96 olarak açıklanan vaka sayısı, 100 binde 77,99'a yükseldi. Kısa sürede artan vakalar, kentte endişeye yol açtı. Sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla da kentin cadde ve sokakları boş kaldı. Polis ekipleri, özellikle ana yol ve caddelerde denetimlerini sürdürdü. 

Bolu Valiliği'nce de kentte yeni tedbirlerin alınıp, alınmayacağıyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, "1 Mart 2021 Pazartesi günü Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınacak kararlar çerçevesinde, ilimizin içerisinde bulunduğu ilan edilecek risk grubu seviyesine dair belirlenecek kurallara göre Hıfzıssıhha Kurulumuzca gerekli kararlar alınıp uygulamaya konulacaktır" denildi. 

Son dakika haber: Bolu'da, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi kararları bekleniyor
Son dakika haber: Bolu'da, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi kararları bekleniyor
Son dakika haber: Bolu'da, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi kararları bekleniyor
Son dakika haber: Bolu'da, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi kararları bekleniyor
Son dakika haber: Bolu'da, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi kararları bekleniyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Murat KÜÇÜK

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