Son dakika haber... Bolu'da çıkan orman yangınında 1 hektarlık alan zarar gördü
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Son dakika haber... Bolu'da çıkan orman yangınında 1 hektarlık alan zarar gördü

Son dakika haber... Bolu'da çıkan orman yangınında 1 hektarlık alan zarar gördü
Anadolu Ajansı / Zafer Göder - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre Bolu'nun Kıbrıscık ilçesinde çıkan orman yangınında 1 hektarlık alan zarar gördü.

Bolu'nun Kıbrıscık ilçesinde çıkan orman yangınında 1 hektarlık alan zarar gördü.

İlçeye bağlı Çökeler köyü yaylası çevresinde bulunan ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangını fark eden yayla sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye, Kıbrıscık, Seben ve Aladağ orman işletme müdürlüklerine bağlı arazözler ile Seben ve Kıbrıscık belediyelerine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen ekiplerin yaklaşık 3 saatlik çalışması sonucunda yangın kontrol altına alındı.

Soğutma çalışması devam eden yangın nedeniyle yaklaşık 1 hektarlık ormanlık alan zarar gördü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Göder

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