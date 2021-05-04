Son dakika haber... Bolu'da bir kadın evine ihtiyaç malzemesi getiren jandarma personeline türkü söyleyerek teşekkür etti
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Son dakika haber... Bolu'da bir kadın evine ihtiyaç malzemesi getiren jandarma personeline türkü söyleyerek teşekkür etti

Son dakika haber... Bolu'da bir kadın evine ihtiyaç malzemesi getiren jandarma personeline türkü söyleyerek teşekkür etti
Anadolu Ajansı / Zafer Göder - Haberler | Güncel

Son dakika haber... Bolu'nun Mengen ilçesinde "Şerife" isimli kadın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan "tam kapanma" sürecinde, kendisine ihtiyaç malzemesi getiren jandarma ekiplerine türkü seslendirdi.

Bolu'nun Mengen ilçesinde "Şerife" isimli kadın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan "tam kapanma" sürecinde, kendisine ihtiyaç malzemesi getiren jandarma ekiplerine türkü seslendirdi.

Kendisine ihtiyaç malzemesi götürülen bir kadının Bolu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerine "Asker Yolu Beklerim" türküsünü söylediği anların yer aldığı video, Jandarma Genel Komutanlığının sosyal medya hesabında paylaşıldı.

Paylaşımda, "Ağzına Sağlık Şerife Teyze. Bolu İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevli devriyemiz, sokağa çıkma yasağı kapsamında vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını yerine getirirken böyle güzel görüntülerle de karşılaşıyor." ifadesine yer verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Göder

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