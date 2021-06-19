Son dakika haber | Bolu'da av tüfeğiyle rastgele ateş eden kişi polise teslim edildi
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Son dakika haber | Bolu'da av tüfeğiyle rastgele ateş eden kişi polise teslim edildi

Son dakika haber | Bolu'da av tüfeğiyle rastgele ateş eden kişi polise teslim edildi
Anadolu Ajansı / Zafer Göder - Haberler | Güncel

Son dakika haber: Bolu'da av tüfeğiyle etrafa rastgele ateş eden kişi, mahalle sakinleri tarafından etkisiz hale getirilerek polise teslim edildi.

Bolu'da av tüfeğiyle etrafa rastgele ateş eden kişi, mahalle sakinleri tarafından etkisiz hale getirilerek polise teslim edildi.

Yukarısoku Mahallesi Karadere Caddesi'nde, alkollü olduğu iddia edilen B.A. av tüfeğiyle çevreye rastgele ateş etti.

Mahalle sakinleri B.A'ya müdahale ederken olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Vatandaşlar tarafından yakalanıp polis ekiplerine teslim edilen B.A, Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

Olay yeri inceleme ekipleri bölgede 4 fişek buldu.

Son dakika haber | Bolu'da av tüfeğiyle rastgele ateş eden kişi polise teslim edildi
Son dakika haber | Bolu'da av tüfeğiyle rastgele ateş eden kişi polise teslim edildi
Son dakika haber | Bolu'da av tüfeğiyle rastgele ateş eden kişi polise teslim edildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Göder

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