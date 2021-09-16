Son dakika haber! Bolu'da aracın çarptığı ayı yavrusu öldü
AA / Zafer Göder - Haberler | Güncel
Son dakika gündem haberi: Bolu'nun Gerede ilçesinde aracın çarptığı ayı yavrusu öldü.
Bolu'nun Gerede ilçesinde aracın çarptığı ayı yavrusu öldü.
D-100 kara yolu kenarında yaralı ayı yavrusu gören sürücüler, durumu Doğa Koruma Ve Milli Parklar Bolu Şube Müdürlüğüne bildirdi.
Kent merkezinden veteriner hekimle bölgeye hareket eden ekipler, ayının öldüğünü belirledi.
Ayı, ekiplerce bölgeden kaldırıldı.
AA / Zafer Göder - Son Dakika Haberleri