Son dakika haber: Bolu'da 1 kilo 900 gram esrar ele geçirildi: 1 gözaltı
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Son dakika haber: Bolu'da 1 kilo 900 gram esrar ele geçirildi: 1 gözaltı

10.12.2020 12:23 | Son Güncelleme: 10.12.2020 12:29
Son dakika haber: Bolu'da 1 kilo 900 gram esrar ele geçirildi: 1 gözaltı

Son dakika habere göre Bolu'da narkotik ekiplerinin TEM Otoyolu'nda yaptıkları uyuşturucu operasyonunda 1 kilo 900 gram esrarla yakalanarak gözaltına alınan şahıs, adliyeye sevk edildi.

Bolu'da narkotik ekiplerinin TEM Otoyolu'nda yaptıkları uyuşturucu operasyonunda 1 kilo 900 gram esrarla yakalanarak gözaltına alınan şahıs, adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, doğu illerinden İstanbul'a seyir halinde olan bir otomobilde uyuşturucu madde taşındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Ekipler, il sınırlarına girdiği belirlenen otomobili TEM Otoyolu üzerinde kurulan uygulama noktasında durdurdu. Durdurulan araçta yapılan aramada 1 kilo 900 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan araç sürücüsü A.A.E. (31) ifadesi alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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