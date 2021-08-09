Son dakika haber! Bolu'da 1 kamyon ile 2 TIR çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
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Son dakika haber! Bolu'da 1 kamyon ile 2 TIR çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Son dakika haber! Bolu'da 1 kamyon ile 2 TIR çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
Demirören Haber Ajansı / Murat Küçük - Haberler | Güncel

Son dakika gelişmesine göre BOLU'da, TEM Otoyolu'nda 2 TIR ve 1 kamyonun karıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

BOLU'da, TEM Otoyolu'nda 2 TIR ve 1 kamyonun karıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle İstanbul istikameti trafiğe kapandı. 

Kaza saat 18.30 sıralarında TEM Otoyolu Bolu Çaydurt mevkiinde meydana geldi. Yol çalışması nedeniyle trafiğin çift yönlü olarak sağlandığı bölgede, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 06 BYC 271 plakalı toprak yüklü kamyon, önündeki TIR'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan TIR da önündeki başka bir TIR'a çarptı. Kazada kamyon sürücüsü hayatını kaybetti, TIR sürücüleri ise yaralandı.

Kaza nedeniyle kamyonda yüklü olan toprak ve TIR'lardan birinde yüklü olan mısır yola döküldü. TEM Otoyolu İstanbul istikameti trafiğe geçici bir süre için kapandı. Ekiplerin bölgedeki çalışmaları devam ediyor.

 


- Bolu
Son dakika haber! Bolu'da 1 kamyon ile 2 TIR çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
Son dakika haber! Bolu'da 1 kamyon ile 2 TIR çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
Son dakika haber! Bolu'da 1 kamyon ile 2 TIR çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
Son dakika haber! Bolu'da 1 kamyon ile 2 TIR çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
Son dakika haber! Bolu'da 1 kamyon ile 2 TIR çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
Son dakika haber! Bolu'da 1 kamyon ile 2 TIR çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Murat Küçük

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