Son dakika haber: Bolu Belediye Başkanından "Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı" değerlendirmesi

BOLU (AA) - Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Millet İttifakı'nın milletin kabul edeceği bir cumhurbaşkanı adayı belirleme çağrısında bulunarak, "Milletin kabul etmeyeceği, milletin gönlünde taht kuramayacak isimle yola çıkmaya kalkarlarsa işte ben o noktada bir seçenek olarak ortaya çıkabilirim; 100 bin imza toplamak suretiyle. " dedi.

Basın toplantısı düzenleyen Özcan, Millet İttifakı'nın resmi olarak 4 bileşeni olduğunu, sayının artacağını düşündüğünü söyledi.

Özcan, Millet İttifakı liderlerinin sık sık bir araya geldiğini aktararak, "Söyledikleri şu; 'Seçimi kazanacak bir adayı kamuoyunun önüne sunacağız.' Sayın Kılıçdaroğlu, katıldığı bir programda, 'Millet İttifakı beni aday gösterirse onur duyarım.' dedi. 'Adayım.' falan demedi. 'Aday değilim.' de demedi. 'Hep birlikte karar vereceğiz.' dedi. Sayın Kılıçdaroğlu'nu yakından tanıyan biriyim. Geçmişte çok kez muhalefet ettiğim de birisi. Ancak şundan adım gibi eminim; sayın Kılıçdaroğlu kendisinden bir oy fazla alacak kişiyi bulduğu noktada zaten onu önerecektir Millet İttifakı bileşenlerine." diye konuştu.

Millet İttifakı liderlerinin milletin içine sinen bir cumhurbaşkanı adayı çıkarmasının kendisi açısından sorun olmayacağını, bundan mutlu olacağını dile getirerek, "Milletin kabul etmeyeceği, milletin gönlünde taht kuramayacak isimle yola çıkmaya kalkarlarsa işte ben o noktada bir seçenek olarak ortaya çıkabilirim; 100 bin imza toplamak suretiyle. Durup dururken 'Çıkayım 100 bin imza toplayayım.' demiyorum. Sadece Millet İttifakı'na, bileşenlerin liderlerin diyorum ki kişisel istekleri bir tarafa bırakalım. Aklın yolu neyse rakamlar neyi söylüyorsa en çok kimle başarılı olunabilirse bu ülkede onu cumhurbaşkanı adayı olarak çıkarın. Millet İttifakı bunu yaparsa yapacaktır zaten, kimsenin söyleyecek sözü kalmaz." ifadelerini kullandı.