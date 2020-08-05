Son dakika haber! Bolivya son 24 saatte 1,515 yeni koronavirüs vakası açıkladı Son dakika haberlerine göre Koronavirüs rakamlarının hızla yükseldiği Bolivya'da son 24 saatte 1,515 yeni vaka açıklarken 92 kişinin de hayatını kaybettiği rapor edildi.

Koronavirüs rakamlarının hızla yükseldiği Bolivya'da son 24 saatte 1,515 yeni vaka açıklarken 92 kişinin de hayatını kaybettiği rapor edildi.

Ülkede 1,515 yeni vaka ile birlikte vaka sayısı toplamda 83 bin 361'e ulaştı. Koronavirüs kaynaklı ölümler ise toplamda 3 bin 320 olarak açıklandı.

Kaynak: DHA