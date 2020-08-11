Son dakika haber: Bolivya'da son 24 saatte 1636 yeni koronavirüs vakası Gelen son dakika haberlerine göre Bolivya'da son 24 saatte 1636 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi.

Bolivya'da son 24 saatte 1636 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 91 bin 635'e ulaştı.

Bolivya'da son 24 saatte 1636 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 91 bin 635'e yükseldi. Ülkede virüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı toplamda 3 bin 712, iyileşenlerin sayısı ise 30 bin 823 olarak rapor edildi.

Kaynak: DHA