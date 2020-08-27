Son dakika haber... Bolivya'da son 24 saatte 1095 yeni koronavirüs vakası Son dakika dünya haberi... Bolivya'da son 24 saatte 1095 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi.

Bolivya'da son 24 saatte 1095 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 112 bin 94'e ulaştı.

Bolivya'da son 24 saatte 1095 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 112 bin 94'e yükseldi. Ülkede virüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı toplamda 4 bin 726, iyileşenlerin sayısı ise 50 bin 397 olarak rapor edildi.

Kaynak: DHA