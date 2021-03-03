Son dakika haber! Bolivya'da otobüs uçuruma yuvarlandı: 21 ölü, 20 yaralı
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Son dakika haber! Bolivya'da otobüs uçuruma yuvarlandı: 21 ölü, 20 yaralı

03.03.2021 08:43 | Son Güncelleme: 03.03.2021 08:46
Son dakika haber! Bolivya'da otobüs uçuruma yuvarlandı: 21 ölü, 20 yaralı

Son dakika haberi: Güney Amerika ülkesi Bolivya'da yolcu otobüsünün uçuruma yuvarlanması sonucu 21 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı.

Güney Amerika ülkesi Bolivya'da yolcu otobüsünün uçuruma yuvarlanması sonucu 21 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı.

Bolivya basınında çıkan habere göre, ülkenin orta kesimindeki Cochabamba kentinden Santa Cruz'a giden yolcu otobüsü, Calomi kasabasında şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle 150 metrelik uçuruma yuvarlandı.

Yetkililer, kazada en az 21 kişinin yaşamını yitirdiğini, 20 kişinin de yaralandığını belirtti.

Uçak kazasının ardından otobüs kazasından da kurtuldu

Öte yandan, kazada yaralanan yolculardan birinin, 29 Kasım 2016'da Brezilyalı futbolcuları taşırken Kolombiya'da düşen uçaktan kurtulan Erwin Tumiri olduğu öğrenildi.

Kazayı sırtında ve dizlerinde ufak sıyrıklarla atlatan Tumiri, "Bir kez daha hayatta kaldığım için Tanrı'ya şükrediyorum. Doktorlar bana sen 'Tanrı'nın koruyucu meleğisin' dedi." ifadelerini kullandı.

Brezilyalı futbolcuları taşıyan uçak Kolombiya'da düşmüş, içinde 81 kişinin bulunduğu kazadan, 5 kişi kurtulmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Doğan

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