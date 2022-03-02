Son dakika haber | Bölgesel polis ofisi Rus güçlerinin füze saldırısı sonucu vuruldu - Enkazdan çıkarılan yaralı - Haberler

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Son dakika haber | Bölgesel polis ofisi Rus güçlerinin füze saldırısı sonucu vuruldu - Enkazdan çıkarılan yaralı

AA - Güncel
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Son dakika haberi... Vurulan bina Binanın çatısındaki yangın Çatının çökmesi İtfaiyenin müdahalesi Enkazdan sedyeyle çıkarılan yaralı HARKİV - Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarının yoğunlaştığı Harkiv'de bulunan bölgesel polis ofisi binası, sabah saatlerinde füzelerle vuruldu.

Vurulan bina

Binanın çatısındaki yangın

Çatının çökmesi

İtfaiyenin müdahalesi

Enkazdan sedyeyle çıkarılan yaralı HARKİV - Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarının yoğunlaştığı Harkiv'de bulunan bölgesel polis ofisi binası, sabah saatlerinde füzelerle vuruldu. Ana caddede bulunan bina, füze saldırısının ardından harabeye döndü. İtfaiye ekiplerinin yangını söndürmesinin ardından enkazdan çıkarılan yaralılar, hastanelere götürüldü.

Son dakika haber | Bölgesel polis ofisi Rus güçlerinin füze saldırısı sonucu vuruldu - Enkazdan çıkarılan yaralı

Son dakika haber | Bölgesel polis ofisi Rus güçlerinin füze saldırısı sonucu vuruldu - Enkazdan çıkarılan yaralı

Son dakika haber | Bölgesel polis ofisi Rus güçlerinin füze saldırısı sonucu vuruldu - Enkazdan çıkarılan yaralı

AA - Güncel

Ukrayna, Yangın, Rusya, Polis, Güncel, Haberler

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