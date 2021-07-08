Son dakika haber | Bölgesel Amatör Lig'de final müsabakaları, 11 Temmuz'da 4 kentte yapılacak

Bir son dakika haberine göre Futbolda 2020-2021 Sezonu Bölgesel Amatör Lig (BAL) final müsabakaları, 11 Temmuz Pazar günü Yalova, Denizli, Kastamonu ve Ankara'da oynanacak.