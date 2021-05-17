Son dakika haber! Boğuşma sırasında oğlu öldürmüş (4)
Son dakika gelişmesine göre TUTUKLANDIManisa'nın Turgutlu ilçesinde evde çıkan tartışmada babası İbrahim Şenpınar'ı (53) bıçakla öldürmek suçundan gözaltına alınan Mehmet Şenpınar (19), polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
TUTUKLANDI
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde evde çıkan tartışmada babası İbrahim Şenpınar'ı (53) bıçakla öldürmek suçundan gözaltına alınan Mehmet Şenpınar (19), polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şenpınar çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.
Doğan ÇİZMECİ/ TURGUTLU (Manisa),
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Doğan ÇİZMECİ