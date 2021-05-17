Son dakika haber! Boğuşma sırasında oğlu öldürmüş (4)
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Son dakika haber! Boğuşma sırasında oğlu öldürmüş (4)

Son dakika haber! Boğuşma sırasında oğlu öldürmüş (4)
Demirören Haber Ajansı / Doğan ÇİZMECİ - Haberler | Güncel

Son dakika gelişmesine göre TUTUKLANDIManisa'nın Turgutlu ilçesinde evde çıkan tartışmada babası İbrahim Şenpınar'ı (53) bıçakla öldürmek suçundan gözaltına alınan Mehmet Şenpınar (19), polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

TUTUKLANDI

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde evde çıkan tartışmada babası İbrahim Şenpınar'ı (53) bıçakla öldürmek suçundan gözaltına alınan Mehmet  Şenpınar (19), polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şenpınar çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

Doğan ÇİZMECİ/ TURGUTLU (Manisa),


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Doğan ÇİZMECİ

Boğuşma sırasında oğlu öldürmüş (2)- Yeniden
Boğuşma sırasında oğlu öldürmüş (2)- Yeniden
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