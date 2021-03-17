Son dakika haber | Boğulmak üzere olan yavru köpekler tek tek kurtarıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haber | Boğulmak üzere olan yavru köpekler tek tek kurtarıldı

17.03.2021 22:40 | Son Güncelleme: 17.03.2021 23:02

Edinilen son dakika haberine göre Boğulmak üzere olan yavru köpekler tek tek kurtarıldı Muğla'nın Seydikemer İlçesi'nde büz içerisine dolan yağmur suları nedeniyle mahsur kalan 7 yavru köpek itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Boğulmak üzere olan yavru köpekler tek tek kurtarıldı

MUĞLA - Muğla'nın Seydikemer İlçesi'nde büz içerisine dolan yağmur suları nedeniyle mahsur kalan 7 yavru köpek itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Uğurlu Mahallesi'nde sağanak yağış ile birlikte su ile dolan büz içerisinde yavru köpeklerin mahsur kaldığı bilgisi üzerine bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi Seydikemer İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri zamanla yarıştı. Büz içerisinde dolan yağmur suları nedeniyle boğulmak üzere olan 7 sevimli yavru köpek itfaiye erleri tarafından tek tek kurtarıldı. Kurtarılan yavru köpekler kurulandıktan sonra, hayvan barınağı yetkililerine teslim edildi. Yavru köpeklerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Son dakika haber | Boğulmak üzere olan yavru köpekler tek tek kurtarıldı
Son dakika haber | Boğulmak üzere olan yavru köpekler tek tek kurtarıldı
Son dakika haber | Boğulmak üzere olan yavru köpekler tek tek kurtarıldı
Son dakika haber | Boğulmak üzere olan yavru köpekler tek tek kurtarıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MURAT YALÇIN

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Ekrem İmamoğlu Mevlüt Çavuşoğlu Mehmet Akif Ersoy Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Demet Akbağ Hande Erçel Ferhan Şensoy Ayşegül Çınar
Spor Mesut Özil Hakan Kutlu Fatih Terim Deniz Türüç Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Hdp Korona
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber | Boğulmak üzere olan yavru köpekler tek tek kurtarıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.3.2021 23:03:38. #1.14#
title