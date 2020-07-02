Son dakika haber: Boğulmak üzere olan genci vatandaşlar kurtardı Son dakika güncel haberi: Adıyaman'ın Kahta ilçesinde serinlemek için girdiği çayda boğulmak üzere olan genç, vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde serinlemek için girdiği çayda boğulmak üzere olan genç, vatandaşlar tarafından kurtarıldı. Alınan bilgiye göre, serinlemek için Cendere Çayı'na giren Doğan Çalgıcı (22) suda çırpınmaya başladı. Durumu fark eden çevredeki vatandaşlar, suya girerek Çalgıcı'yı kıyıya çıkardı. Çalgıcı, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaynak: AA