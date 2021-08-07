Boğulma tehlikesi geçiren adamı kurtarma anı kamerada
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Boğulma tehlikesi geçiren adamı kurtarma anı kamerada

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Boğulma tehlikesi geçiren adamı kurtarma anı kamerada Şiddetli dalgalar arasında kaldı imdadına çevredekiler yetişti Korku dolu anlar yaşayan adam dakikalarca olayın şokunu yaşadı Zonguldak'ta Ömer A. isimli bir vatandaş yüzmek için girdiği denizde bir anda dev dalgalar arasında kaldı.

Boğulma tehlikesi geçiren adamı kurtarma anı kamerada

Şiddetli dalgalar arasında kaldı imdadına çevredekiler yetişti

Korku dolu anlar yaşayan adam dakikalarca olayın şokunu yaşadı

ZONGULDAK - Zonguldak'ta Ömer A. isimli bir vatandaş yüzmek için girdiği denizde bir anda dev dalgalar arasında kaldı. "İmdat, yardım edin" çığlıkları atan talihsiz adamın imdadına çevredekiler yetişti. O anlar ise kameraya yansıdı.

Edinilen bilgiye göre Ömer A.; yakınlarıyla birlikte Kapuz Caddesi'ndeki Uzunkum mevkisinde bulunan plaja geldi. Serinlemek için denize giren adam bir anda suda çırpınmaya başladı. Dev dalgalar sebebiyle kıyıya ulaşamayan adam bulunduğu yerden "İmdat, yardım edin. Boğuluyorum" diye bağırarak yardım istedi.

Ömer A.'nın çığlığını duyanlar denize atlayarak boğulma tehlikesi geçiren adamı kurtarmaya çalıştı. Vatandaşların çabasıyla bulunduğu yerden kurtarılan talihsiz adam kıyıya çıkartıldı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri Ömer A.'ya ilk müdahalesini yaptı. Durumunun iyi olduğu öğrenilen Ömer A., bir süre olayın şokunu yaşadı. Çevredekilerin su vererek yardım ettiği talihsiz adam yakınlarına sarıldı.

Denize atlayarak kurtarma çalışmalarına katılan Zeki Yıldız "Bir anda dalgalar denize çekti. Yardım çığlığını duyunca yardıma koştuk. Dalgalar sebebiyle denizden çıkartması zor oldu ama sağ salim çıkarttık. Daha önce de böyle bir olay yaşamıştım. Ancak bu kadar zor olmamıştı" diye konuştu.

Boğulma tehlikesi geçiren adamı kurtarma anı kamerada
Boğulma tehlikesi geçiren adamı kurtarma anı kamerada
Boğulma tehlikesi geçiren adamı kurtarma anı kamerada
Boğulma tehlikesi geçiren adamı kurtarma anı kamerada
Boğulma tehlikesi geçiren adamı kurtarma anı kamerada
Boğulma tehlikesi geçiren adamı kurtarma anı kamerada
Boğulma tehlikesi geçiren adamı kurtarma anı kamerada
Boğulma tehlikesi geçiren adamı kurtarma anı kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Onur Altındağ

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ziya Selçuk İlham Aliyev Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Yusuf Güney Demet Akalın Haluk Levent Süreyya Yalçın
Spor Metin Oktay Caner Erkin Fatih Terim Taylan Antalyalı Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Boğulma tehlikesi geçiren adamı kurtarma anı kamerada - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.8.2021 20:32:00. #1.16#

title