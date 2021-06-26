Son dakika haber! "Boğulma" ihbarı yapılan kişi zıpkınla balık avlarken denizden çıktı
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Son dakika haber! "Boğulma" ihbarı yapılan kişi zıpkınla balık avlarken denizden çıktı

Anadolu Ajansı / Recep Bilek - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre Samsun'un Atakum ilçesinde boğulmuş olabileceği şüphesiyle ihbarda bulunulan kişinin zıpkınla balık avladığı ortaya çıktı.

Samsun'un Atakum ilçesinde boğulmuş olabileceği şüphesiyle ihbarda bulunulan kişinin zıpkınla balık avladığı ortaya çıktı.

İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliğine bağlı dalgıçlar ile Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı ekipleri, bir kadının, oğlu Onur Torunoğlu'nun (24) dalgıç kıyafetiyle denize girdiği ve kaybolduğu ihbarı üzerine harekete geçti.

Adnan Menderes Bulvarı Kurupelit Yat Limanı'na 112 Acil Servis ekipleri de sevk edildi.

Ekipler, sahil kenarı ve denizde yaklaşık 1 saat arama çalışması gerçekleştirdi.

Bu sırada denizden çıkan Onur Torunoğlu, ekiplere zıpkınla balık avlamak için denize girdiğini söyledi.

Son dakika haber! 'Boğulma' ihbarı yapılan kişi zıpkınla balık avlarken denizden çıktı
Son dakika haber! 'Boğulma' ihbarı yapılan kişi zıpkınla balık avlarken denizden çıktı
Son dakika haber! 'Boğulma' ihbarı yapılan kişi zıpkınla balık avlarken denizden çıktı
Son dakika haber! 'Boğulma' ihbarı yapılan kişi zıpkınla balık avlarken denizden çıktı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Recep Bilek

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