Son dakika haber! Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olaylara ilişkin Bursa'da izinsiz gösteri yapan 17 şüpheli gözaltına alındı
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Son dakika haber! Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olaylara ilişkin Bursa'da izinsiz gösteri yapan 17 şüpheli gözaltına alındı

04.02.2021 15:23 | Son Güncelleme: 04.02.2021 15:26
Son dakika haber! Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olaylara ilişkin Bursa'da izinsiz gösteri yapan 17 şüpheli gözaltına alındı

Son dakika haberi... Bursa'da bir parkta Boğaziçi Üniversitesi olayları bahanesiyle izinsiz gösteri yapan 17 şüpheli yakalandı.

Bursa'da bir parkta Boğaziçi Üniversitesi olayları bahanesiyle izinsiz gösteri yapan 17 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olayları bahane ederek Nilüfer ilçesi Görükle Mahallesi'ndeki Görükle Spor Parkı'nda toplanan grup, eylem yapmak istedi.

Polisin uyarılarına rağmen dağılmayan ve çevredeki vatandaşları eyleme katılmaya çağıran gruptakilerden 17'si gözaltına alındı.

Şüpheliler hakkında işlem başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Ulu

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