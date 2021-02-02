Son dakika haber... BOĞAZİÇİ MÜDAHALESİNDE POLİS AMİRİNİN TARTIŞILAN SÖZLERİNİN EN NET DUYULDUĞU GÖRÜNTÜLER...
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Son dakika haber... BOĞAZİÇİ MÜDAHALESİNDE POLİS AMİRİNİN TARTIŞILAN SÖZLERİNİN EN NET DUYULDUĞU GÖRÜNTÜLER...

02.02.2021 13:09 | Son Güncelleme: 02.02.2021 13:13
Son dakika haber... BOĞAZİÇİ MÜDAHALESİNDE POLİS AMİRİNİN TARTIŞILAN SÖZLERİNİN EN NET DUYULDUĞU GÖRÜNTÜLER...

Son dakika haberleri... İstanbul DHA ETİLER'de toplanarak Boğaziçi Üniversitesi'ne yürümek isteyen gruba müdahale sırasında, polis amirin sözleri sosyal medyada tartışma konusu oldu.

İstanbul DHA 

ETİLER'de toplanarak Boğaziçi Üniversitesi'ne yürümek isteyen gruba müdahale sırasında, polis amirin sözleri sosyal medyada tartışma konusu oldu. "Aşağı bak" dediği belirtilen polis müdürünün o anda söyledikleri Demirören Haber Ajansı kamerasına yansıdı. DHA görüntülerini sosyal medyadan paylaşan Emniyet Genel Müdürlüğü ise "Aşağı bak ? YALAN -  Aşağıdan DOĞRU. Polisimiz pandemi ortamında sadece yasadışı göstericilerle değil, yalan virüsüyle de mücadele ediyor" ifadelerini kullandı.O ana ilişkin görüntülerde grubun yanına yaklaşan polis amirinin önce, "İn aşağıya, in aşağıya..." ardından ise,"Aşağıdan, aşağıdan, toplu gitmek yok" dediği duyuluyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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