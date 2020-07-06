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Son dakika haber: BoE'den bankalara "negatif faiz" uyarısı

Gelen son dakika haberine göre BoE) Başkanı Andrew Bailey, bankaları negatif faizlerin, kullanmakta oldukları sistemler üzerinde yaratabileceği olası etkiler konusunda uyardı.

Son dakika haber: BoE'den bankalara
06.07.2020 12:00 | Son Güncelleme: 06.07.2020 12:04

BoE) Başkanı Andrew Bailey, bankaları negatif faizlerin, kullanmakta oldukları sistemler üzerinde yaratabileceği olası etkiler konusunda uyardı.

Sunday Times'ın, Bailey'nin bankalara yolladığı ileri sürülen bir mektuba dayandırılan haberine göre, Bailey bankalara, Birleşik Krallık'taki şirketlerin de, olası bir negatif faiz ortamına alışmalarının bir yıl alabileceği uyarısı da yaptı.

Habere göre, bilgisayar sistemlerinde yapılan değişiklikler, finansal sözleşmelerin güncellenmesi ve müşterilerle iletişim konusu gibi değişiklikler, Bailey'nin mektupta bildirdiği zorluklardan bazılarıydı.

Bailey mayıs ayında Parlamento'da yaptığı bir sunumda, BoE içinde negatif faiz uygulaması konusunun gözden geçirilmekte olduğunu söylemiş, Haziran ayında bankacılarla yaptığı toplantıda da uygun olabilecek her türlü seçeneğin ele alındığını belirtmişti.


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Kaynak: DHA

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