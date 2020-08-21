Son dakika haber | Bodrum Mazı'da orman yangını
Son dakika yerel haberi... Bodrum Mazı'da orman yangını Muğla'nın Bodrum ilçesinde başlayan orman yangınına çok sayıda hava ve yer ekibi sevk edildi.
21.08.2020 18:32 | Son Güncelleme: 21.08.2020 18:49
Bodrum Mazı'da orman yangını
MUĞLA - Muğla'nın Bodrum ilçesinde başlayan orman yangınına çok sayıda hava ve yer ekibi sevk edildi.
Bodrum Mazı Mahallesinde yerleşim birimlerinin yakınlarında çıkan orman yangınını havadan 3 helikopter, karadan 8 arazöz ve 2 ilk müdahale aracı sevk edildi. Rüzgarın etkili olduğu bölgede, dumanların yerleşim birimine yakın bölgede seyrettiği görüldü.
Karadan ve havadan müdahalenin başladığı orman yangınına ek takviye ekiplerinin de çağrılabileceği açıklandı.
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Kaynak: İHA