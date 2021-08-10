Son dakika haber... Bodrum'daki yangında evi yanan emekli öğretim üyesi yaşadıklarını anlattı Açıklaması
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Son dakika haber... Bodrum'daki yangında evi yanan emekli öğretim üyesi yaşadıklarını anlattı Açıklaması

Son dakika haber... Bodrum'daki yangında evi yanan emekli öğretim üyesi yaşadıklarını anlattı Açıklaması
Anadolu Ajansı / Ali Ballı - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi... Muğla'nın Bodrum ilçesindeki yangında koydaki evi yanan 74 yaşındaki emekli öğretim üyesi, yaşadıklarını anlattı.

Muğla'nın Bodrum ilçesindeki yangında koydaki evi yanan 74 yaşındaki emekli öğretim üyesi, yaşadıklarını anlattı.

Mazı Mahallesi'ndeki Ilgınlar Koyu'ndaki evinde 17 yıldır yaşamını sürdüren Boğaziçi Üniversitesi'nden emekli öğretim üyesi Saygın, Bodrum'daki yangında zor anlar yaşadı.

Saygın, yaptığı açıklamada, yangın sırasında evde olduğunu ancak değişik yönlerden alevlerin yaklaşmasıyla bölgeden uzaklaşmaya karar verdiğini söyledi.

Alevlerin hızla yayıldığını anlatan Saygın, "Aracımla bölgeden uzaklaştım. Buradan ayrılırken yol kenarları alevler içerisindeydi. Ertesi gün geldiğimde ise evin her yeri yanmıştı." dedi.

Yaşadıklarından çok etkilendiğini belirten Saygın, şöyle konuştu:

"Evde yalnızdım. Alevlerin buraya kadar gelebileceğini tahmin etmedim. Ama ne olur ne olmaz diyerek evden kaçtım. Hayatımda ilk defa böyle bir şeyle karşı karşıya kaldım. Buradan çıktıktan sonra tek amacım 'Bodrum'a gidebilir miyim?' diye düşünmekti. Çıktıktan sonra da bir daha geri dönemedim. Giderken de yollarda alevler vardı. Zor emeklerle yaptığım evimdi. Ama çok şükür canımıza bir şey olmadı."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Ballı

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