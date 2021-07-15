Son dakika haber | Bodrum'daki trafo yangını korkuttu
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Son dakika haber | Bodrum'daki trafo yangını korkuttu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika gelişmesine göre Bodrum'daki trafo yangını korkuttu Muğla'nın Bodrum ilçesinde trafoda çıkan yangında onlarca patlama yaşanırken, yangın kısa süreli paniğe neden oldu.

Bodrum'daki trafo yangını korkuttu

MUĞLA - Muğla'nın Bodrum ilçesinde trafoda çıkan yangında onlarca patlama yaşanırken, yangın kısa süreli paniğe neden oldu.

Nüfusu hızla artan Bodrum'da elektrik kullanımını da buna paralel olarak artınca elektrik sistemlerinde arızalar meydana geliyor. Hava sıcaklığının 40 dereceye yaklaştığı ilçede klima kullanımı artınca son bir haftada ilçede trafo yangınları yaşanmaya başladı. Son yangın Konacık Mahallesi Portal Sokak üzerinde meydana geldi. Sokak üzerindeki trafodan önce dumanlar çıkmaya başladı. Ardından onlarca patlama meydana geldi. Dakikalarca süren patlamalar, mahallede kısa süreli korku ve paniğe sebep oldu. Vatandaşların yardım istemesi üzerine olay yerinde Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekipleri geldi. Bölgedeki elektriklerin kesilmesi sonrası itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Elektrik dağıtım firmasının görevlileri patlamanın olduğu trafoda çalışma başlattı.

Son dakika haber | Bodrum'daki trafo yangını korkuttu
Son dakika haber | Bodrum'daki trafo yangını korkuttu
Son dakika haber | Bodrum'daki trafo yangını korkuttu
Son dakika haber | Bodrum'daki trafo yangını korkuttu
Son dakika haber | Bodrum'daki trafo yangını korkuttu
Son dakika haber | Bodrum'daki trafo yangını korkuttu
Son dakika haber | Bodrum'daki trafo yangını korkuttu
Son dakika haber | Bodrum'daki trafo yangını korkuttu
Son dakika haber | Bodrum'daki trafo yangını korkuttu
Son dakika haber | Bodrum'daki trafo yangını korkuttu
Son dakika haber | Bodrum'daki trafo yangını korkuttu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hamdi Yörür

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Son dakika 3. sayfa: Yangında ev kullanılamaz hale geldi, evde bulunan Kur'an-ı Kerim'e hiçbir şey olmadı
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