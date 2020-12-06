Son dakika haber: Bodrum'da yerel sanatçılar site bahçesinde mini konser ile Zeki Müren'i

Son dakika haberi... MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde kanun sanatçısı Aycan Adalı ve arkadaşları koronavirüs nedeniyle evlerinden çıkmayan site sakinlerine moral vermek için evlerinin bahçesinde konser verdi.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde kanun sanatçısı Aycan Adalı ve arkadaşları koronavirüs nedeniyle evlerinden çıkmayan site sakinlerine moral vermek için evlerinin bahçesinde konser verdi. Bodrum Belediyesi de Sanat Güneşi Zeki Müren'in 98'inci doğum günü dolayısıyla belediye hoparlöründen sanatçının şarkıları çalınarak anıldı.

Yeniköy Mahallesi'nde bir sitede yaşayan kanun sanatçısı Aycan Adalı ud, klarnet ve darbuka çalan 3 arkadaşıyla, koronavirüs pandemisi nedeniyle kurallara uyarak evden çıkmayan komşularına konser verdi. Evinin bahçesinde verdikleri mini konser ile komşularını eğlendirip, müzik ziyafeti sunan Adalı ve arkadaşları, komşularına keyifli anlar yaşattı.

SANAT GÜNEŞİ DOĞUM GÜNÜNDE ŞARKILARIYLA ANILDIKlasik Türk Müziği'nin unutulmaz isimlerinden 'Sanat güneşi' Zeki Müren de 89 yaş gününde unutulmadı. Bodrum Belediye tarafından Belediye hoparlöründen Zeki Müren şarkıları çalındı.Yeniköy Mahallesi sakinlerinden market işletmecisi Fatma Göl (58), önce Aycan Adalı ve arkadaşlarının verdiği konser, ardından Belediye hoparlörlerinden merhum Zeki Müren şarkılarının çalınmasıyla pandemi nedeniyle evde kaldığım bu dönemde biraz olsun şenlendiklerini belirtip, "Bu vesileyle Sanat Güneşi'ni de anmış olduk. Emeği geçenlere teşekkür ederim" dedi.Ev hanımı Ayten Tayvan (57), "Böyle bir günde sitemizde böyle bir güzellik yaratıkları için arkadaşlara teşekkür ediyorum" dedi.

Zor günlerde komşularına moral vermeye çalıştıklarını söyleyen Aycan Adalı, "Halkımız evinde sıkılmasın diye kendi çapımızda balkonumuzda komşularımızı, hareketli müziklerle coşturmaya çalışıyoruz. İnsanlarımızın neşelerini bir nebze de olsa artırdık" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Selçuk AKBAŞ