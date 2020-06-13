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Son dakika haber: Bodrum'da yapımı süren iki yelkenli yat için kaynak töreni düzenlendi

Son dakika ekonomi haberi... Muğla'nın Bodrum ilçesinde, yapımı süren iki yat için tersanede kaynak töreni düzenlendi.

Son dakika haber: Bodrum'da yapımı süren iki yelkenli yat için kaynak töreni düzenlendi
13.06.2020 20:17 | Son Güncelleme: 13.06.2020 20:17

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, yapımı süren iki yat için tersanede kaynak töreni düzenlendi.

Tavşanburnu mevkisindeki Oğuz Marin'de yapımı devam eden 50.5 metrelik "Oğuz Khan" ile 34 metrelik "Mitione" isimli yatların kaynak töreni, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Törene katılanlara maske verilirken, ateşleri ölçüldü.

Törende konuşan Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, ilçede ahşap yat imalatının geliştirildiğini söyledi.

Aras, ahşap yat işine emek veren, yatırım yapan girişimcilere teşekkür etti.

İstanbul ve Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz Bölgeleri Deniz Ticaret Odası Bodrum Şubesi Başkanı Orhan Dinç ise ilçedeki tekne ustalarının emekleriyle yapılan teknelerin denizleri süslediğini ifade etti.

Dinç, "Yat imalat sektörü sadece Bodrum için değil ülkemiz için çok önemli bir noktada. Türk denizciliğimizin, yat imalatımızın her yıl kendini geliştirerek dünya pazarında gerektiği yeri alması için çalışıyoruz. İnşallah bu hedefe emin adımlarla ilerliyoruz." diye konuştu.

Bodrum Ticaret Odası Başkanı Mahmut Kocadon, Bodrum Denizciler Derneği Başkanı Erol Erdoğan ile tersane çalışanları ve denizcilerin de katıldığı törende, tekneye temsili kaynak yapıldı.

Tersane sahibi Emre Oğuz da destekleyenlere teşekkür etti.

Yatların özellikleri

Biri master 6 kabinli "Oğuz Khan"ın yapımına 4 ay önce başlandı. Uluslararası yat brooker firması ile yapılan sözleşme ile 14 milyon 500 bin avro bedelle satışa çıkarıldı. İçerisinde çamaşırhane ile personel için de 4 kabin bulunan yatta, dalış takımı, deniz suyu arıtma sistemi, buhar odası ve Türk hamamı gibi imkanlar da bulunacak. Yatın master kabini 56 metre kare, salonu ise 96 metre kare olacak.

34 metrelik 'Mitone' ise 5 kabinli olacak. Fransa'dan bir yat firmasının siparişi ile 75 gün önce yatın yapımına başlandı. Bu yat da denizde birçok lüksü barındıracak.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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