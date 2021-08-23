Son dakika haber... Bodrum'da yangın çıkan teknedeki 5 kişi kurtarıldı
Son dakika gelişmesine göre Muğla'nın Bodrum ilçesinde yangın çıkan teknedeki 5 kişi kurtarıldı.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde yangın çıkan teknedeki 5 kişi kurtarıldı.
Mazı mevkisi açıklarında 5 kişinin bulunduğu teknede yangın çıktığı ihbarı alan Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KIYEM) ekipleri, belirtilen bölgeye hareket etti.
Ekipler tarafından 22 metrelik teknedeki 5 kişi kurtarıldı.
Söndürülen tekne daha sonra battı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Rıza Akkır