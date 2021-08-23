Son dakika haber... Bodrum'da yangın çıkan teknedeki 5 kişi kurtarıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber... Bodrum'da yangın çıkan teknedeki 5 kişi kurtarıldı

Son dakika haber... Bodrum'da yangın çıkan teknedeki 5 kişi kurtarıldı
Anadolu Ajansı / Ali Rıza Akkır - Haberler | Güncel

Son dakika gelişmesine göre Muğla'nın Bodrum ilçesinde yangın çıkan teknedeki 5 kişi kurtarıldı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yangın çıkan teknedeki 5 kişi kurtarıldı.

Mazı mevkisi açıklarında 5 kişinin bulunduğu teknede yangın çıktığı ihbarı alan Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KIYEM) ekipleri, belirtilen bölgeye hareket etti.

Ekipler tarafından 22 metrelik teknedeki 5 kişi kurtarıldı.

Söndürülen tekne daha sonra battı.

Son dakika haber... Bodrum'da yangın çıkan teknedeki 5 kişi kurtarıldı
Son dakika haber... Bodrum'da yangın çıkan teknedeki 5 kişi kurtarıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Rıza Akkır

Annesini yemek masasında 10 bıçak darbesiyle öldüren cani evladın adliye çıkışı sözleri şaşkınlık yarattı
Annesini yemek masasında 10 bıçak darbesiyle öldüren cani evladın adliye çıkışı sözleri şaşkınlık yarattı
Yangın bölgesinden sevindiren görüntüler! Yanan ormanlar küllerinden doğuyor
Yangın bölgesinden sevindiren görüntüler! Yanan ormanlar küllerinden doğuyor
HEYBELİADA'DA YANAN ALAN VE SOĞUTMA ÇALIŞMALARI HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
HEYBELİADA'DA YANAN ALAN VE SOĞUTMA ÇALIŞMALARI HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu Adem Murat Yücel Eşref Gani Ahmedzai
Magazin Haluk Levent Serdar Ortaç Fahriye Evcen Davut Güloğlu
Spor Ali Koç Gervinho Mert Günok Lionel Messi Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Son dakika haber... Bodrum'da yangın çıkan teknedeki 5 kişi kurtarıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.8.2021 12:52:05. #1.14#

title