Son dakika haber | Bodrum'da uyuşturucu operasyonu Son dakika haberleri... MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde inşaat işçilerinin kaldığı adrese düzenlenen operasyonda, 1 kilo 630 gram esrar ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde inşaat işçilerinin kaldığı adrese düzenlenen operasyonda, 1 kilo 630 gram esrar ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Yalıkavak Mahallesi'nde inşaat işçilerinin kaldığı adreste uyuşturucu madde ticareti yapıldığı bilgisine ulaştı. Bodrum Cumhuriyet Savcılığı'ndan alınan izin ile belirlenen adrese operasyon düzenlendi. Adreste yapılan aramada, 1 kilo 630 gram esrar maddesi ele geçirildi. Operasyonda M.Ç. ile O.D. gözaltına alındı. İki şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.

Kaynak: DHA