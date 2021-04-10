Son dakika haber... Bodrum'da Türk Polis Teşkilatı'nın 176. kuruluş yıl dönümü kutlandı
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Son dakika haber... Bodrum'da Türk Polis Teşkilatı'nın 176. kuruluş yıl dönümü kutlandı

Anadolu Ajansı / Ali Ballı - Haberler | Güncel
Son dakika haber... Bodrum'da Türk Polis Teşkilatı'nın 176. kuruluş yıl dönümü kutlandı

Edinilen son dakika haberine göre Bodrum ilçesinde, Türk Polis Teşkilatı'nın 176. kuruluş yıl dönümü törenle kutlandı.

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Bodrum ilçesinde, Türk Polis Teşkilatı'nın 176. kuruluş yıl dönümü törenle kutlandı.

Türk Polis Teşkilatı'nın 176. kuruluş yıl dönümü ve 10 Nisan Polis Günü dolayısıyla ilçede program düzenlendi.

Emniyet Müdürü Mete Durukan, Bodrum Belediye Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na, çelenk bıraktı.

Program, saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı'nın okunması ve günün anlam ve önemini belirten konuşmaların yapılmasının ardından sona erdi.

Törene, Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ile ilçe emniyet müdürlüğü personeli katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Ballı

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