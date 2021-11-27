Son dakika haber | Bodrum'da TIR'ın dorsesi telefon direklerini kırdı; o anlar kamerada - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber | Bodrum'da TIR'ın dorsesi telefon direklerini kırdı; o anlar kamerada

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika gelişmesine göre Bodrum'da TIR'ın dorsesi telefon direklerini kırdı; o anlar kameradaMUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, seyir halindeki TIR'ın dorsesi telefon kablolarına takıldı.

BODRUM, MUĞLA (DHA) - Bodrum'da TIR'ın dorsesi telefon direklerini kırdı; o anlar kamerada

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, seyir halindeki TIR'ın dorsesi telefon kablolarına takıldı. İki telefon direği kırıldığı ve trafik levhasının yıkıldığı kazada, 2 otomobil hasar gördü. O anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Gazderesi Caddesi'nden Bodrum-Turgutreis istikametine ilerleyen Kadir Yüzlek yönetimindeki 26 TK 774 plakalı TIR'ın dorsesi, rüzgarla aşağı sarkan telefon kablolarına takıldı. Kazada, iki telefon direği kırılarak devrildi. Kırılan direklerden biri park halindeki 2 otomobile çarptı, otomobillerden birinin lastiği patlarken kabloların takıldığı bir trafik levhası da yıkıldı.

O anlar ise çevredeki bir güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde TIR'ın seyir halinde ilerlediği sırada elektrik direklerinin devrildiği ve bir çöp konteynerinin sürüklendiği görüldü.

Son dakika haber | Bodrum'da TIR'ın dorsesi telefon direklerini kırdı; o anlar kamerada

Son dakika haber | Bodrum'da TIR'ın dorsesi telefon direklerini kırdı; o anlar kamerada

Son dakika haber | Bodrum'da TIR'ın dorsesi telefon direklerini kırdı; o anlar kamerada

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title