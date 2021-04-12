Son dakika haber | Bodrum'da silahlı kavgaya karıştığı öne sürülen oyuncu Mustafa Üstündağ ile beraberindeki 4 kişi yakalandı
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Son dakika haber | Bodrum'da silahlı kavgaya karıştığı öne sürülen oyuncu Mustafa Üstündağ ile beraberindeki 4 kişi yakalandı

Anadolu Ajansı / Ali Ballı - Haberler | Güncel
Son dakika haber | Bodrum'da silahlı kavgaya karıştığı öne sürülen oyuncu Mustafa Üstündağ ile beraberindeki 4 kişi yakalandı

Son dakika haberi... Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir kişinin yaralandığı silahlı kavgaya karıştığı iddiasıyla oyuncu Mustafa Üstündağ ve beraberindeki 4 kişi gözaltına alındı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir kişinin yaralandığı silahlı kavgaya karıştığı iddiasıyla oyuncu Mustafa Üstündağ ve beraberindeki 4 kişi gözaltına alındı.

İlçede düzenlenen "Rally Bodrum" turnuvasının ödül töreninin ardından aralarında oyuncu Mustafa Üstündağ'ın da olduğu bir grup ile rallinin komite üyeleri arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine komitede yer alan bir kişi bacağından silahla, 3 kişi de arbedede yaralandı. Yaralılar, bölgeye gelen ambulanslarla ilçedeki hastanelere kaldırılırdı.

Olayın ardından yapılan çalışmada kavgaya karıştığı öne sürülen Mustafa Üstündağ ile beraberindeki 4 kişi gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Ballı

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